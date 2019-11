"Ronaldo, la joya ritrovata". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juventus. La sosta dà, la sosta toglie. La Juventus tira le somme al termine della pausa per le Nazionali. Sale Cristiano Ronaldo, tornato al top dopo la parentesi con il Portogallo. Scende Dybala, che ha confermato una certa idiosincrasia con l’Argentina. L’umore è praticamente agli opposti: chi aveva problemi in bianconero ha fatto il botto in Nazionale, chi invece stava furoreggiando con il club ha patito un passaggio a vuoto con la casacca del suo Paese.