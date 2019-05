Corriere di Torino sulla lotta europea: "Toro, una volata"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

L'edizione odierna del Corriere di Torino, alla pagina sportiva, dedica ampio spazio alla formazione granata. E' infatti tempo di volata finale per conquistarsi la qualificazione in Europa, obiettivo che la squadra di Mazzarri insegue chiaramente. Nell'articolo vengono approfonditi i vari numeri, con un focus su Belotti - il quale può finalmente convincere Mancini e quindi la Nazionale. Curiosamente, se la quota Champions League si è abbassata, quella per accedere all'Europa League si è alzata vertiginosamente: 66 punti potrebbero addirittura non bastare.

Allegri? No Joya - Spazio anche alla Juventus, che ruota intorno alla decisione sull'allenatore del prossimo anno. L'impressione, comunque, è che sarà ancora Massimiliano Allegri il tecnico dei bianconeri, anche se restano da limare alcuni dettagli. "No Joya" perché quasi sicuramente la Juventus non ripartirà da Paulo Dybala, chiuso da Cristiano Ronaldo e deciso a giocare altrove: per lui sono vive le possibilità Atletico Madrid e Inter.