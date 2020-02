© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino oggi in edicola titola sulla lotta scudetto: "Il rivale è alle porte". Prima il Milan in Coppa Italia (a San Siro), poi il campionato contro Brescia (casa) e Spal (trasferta), infine la gara di Champions sul campo del Lione. Mancano 19 giorni ma è come se il big match tra bianconeri e nerazzurri si giocasse già domani. Non si può definire finale scudetto solo perché in gioco c’è anche la Lazio, molto più di una terza incomoda. La data del primo marzo, però, è segnata da tutti in rosso sul calendario, non solo per il ritorno a casa di Antonio Conte, per la prima volta da avversario.