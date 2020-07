Corriere di Torino: "Tegola Juve, Douglas Costa stagione finita"

Taglio alto di prima pagina del Corriere di Torino per la tegola che ha colpito la Juventus e mister Sarri nella giornata di ieri: "Douglas Costa, stagione probabilmente finita". La Juve perde ancora Douglas Costa per infortunio e la stagione del brasiliano potrebbe essere già terminata. "Lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra", recita il comunicato del club, con l’ex Bayern che tra 15 giorni verrà nuovamente valutato. Proprio tra due settimane è in programma il match di ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione, altro appuntamento che Douglas salterà assieme alle ultime tre partite di Serie A rimaste in calendario.