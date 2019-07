Corriere di Torino titola: "Esordio in Europa, Toro senza stadio"

© foto di Pierpaolo Matrone

Grazie all'esclusione del Milan dalle coppe europee, il Torino ha strappato il pass per la prossima Europa League. O, meglio, per le qualificazioni a questa competizione. Il 25 luglio ci sarà la prima partita ed è difficile che l'Olimpico sia pronto per quella data. "Esordio in Europa, Toro senza stadio", titola in taglio basso l'edizione odierna del Corriere di Torino circa la vicenda.