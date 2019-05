© foto di Pierpaolo

C'è un sesto posto da conquistare, perché neanche più il settimo basterebbe al Torino dopo il trionfo della Lazio in Coppa Italia. Perché il sesto posto garantisce l'Europa League, l'obiettivo della formazione di Walter Mazzarri, che farà di tutto per arrivarci in queste ultime due giornate di campionato. Sulla prima pagina del Corriere di Torino si parla proprio dei granata, che scenderanno in campo al Castellani oggi alle 15: "Il Toro a Empoli, la testa all'Europa".