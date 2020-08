Corriere di Torino: "Torino-Milan, ecco l’accordo per Rodriguez"

vedi letture

"Torino-Milan, ecco l’accordo per Rodriguez", si legge nelle pagine interne del Corriere di Torino. Finalmente ci siamo. Ricardo Rodriguez è a un passo dal Torino. Il terzo incontro è stato quello decisivo: ieri Davide Vagnati si è recato nuovamente a Casa Milan per trattare con la controparte rossonera il trasferimento a titolo definitivo del laterale sinistro svizzero. Presenti Frederic Massara e Paolo Maldini, con il patron granata Urbano Cairo aggiornato in tempo reale. Il faccia a faccia, durato oltre due ore, ha portato a un risultato concreto: c’è l’intesa di massima tra i club, la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai tre milioni più bonus. Oggi sono attese le ultime formalità e poi Rodriguez sbarcherà in granata, firmando un accordo la cui durata dovrebbe essere di tre anni, a 1,5 milioni a stagione.