"Toro, cambi di marcia": così il Corriere di Torino a pagina 16 della sua edizione odierna. La gestione di Walter Mazzarri al Torino si caratterizza anche per le novità tattiche, con giocatori collocati in ruoli inediti per cogliere di sorpresa gli avversari e per aiutare la squadra ad adattarsi al meglio alle varie situazioni. L’ultimo caso è quello di Diego Laxalt: da sempre laterale mancino, l’uruguaiano a Brescia è stato impiegato da intermedio sinistro del centrocampo a cinque e ha funzionato.