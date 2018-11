Corriere di Torino: "Toro, che kappao. In casa non va"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Toro, che kappao. In casa non va". E' questo il titolo con cui il Corriere di Torino si sofferma sulla sconfitta granata all'Olimpico Gran Torino con il Parma, un k.o. sicuramente inaspettato. Il quotidiano parla del rendimento interno della squadra di Mazzarri, che non riesce a trovar la svolta tra le mura amiche.