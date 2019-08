Corriere di Torino: "Toro, che poker"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Prima pagina del Corriere di Torino dedicata ai granata di Mazzarri. "Toro, che poker. Prossima fermata Soligorsk", titola il quotidiano, con la sonante vittoria dei granata per 4-1 sul campo del Debrecen. Nel prossimo turno il Torino affronterà i bielorussi del Soligorsk. In gran spolvero è parso l'attacco, con Zaza e Belotti già in forma campionato.