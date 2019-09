Corriere di Torino: "Toro, da Fantini 2005 a capitan Belotti"

In casa Torino tocca riavvolgere il nastro dei ricordi. Il 10 settembre 2005 il Toro batteva 1-0 l’AlbinoLeffe allo stadio Delle Alpi, nella prima partita dell’era legata alla presidenza di Urbano Cairo. "Toro, da Fantini 2005 a capitan Belotti" scrive il Corriere di Torino. Spazio anche alle parole con l'intervista al tecnico di allora, Gianni De Biasi: "Sì, quel 10 settembre 2005 sembra una vita fa ma ricordo come fosse oggi il tempo trascorso a casa del presidente Cairo per costruire la squadra. Famosa resta la prima partita, vinta contro l’AlbinoLeffe grazie a un gol di Enrico Fantini davanti a 30mila tifosi allo stadio Delle Alpi".