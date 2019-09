Corriere di Torino: "Toro, e poi c'è il capitano. Torna Nkoulou"

"E poi c’è il capitano": così il Corriere di Torino nella sezione sportiva. I granata hanno perso contro il Lecce rimanendo a quota 6 punti dopo 3 giornate. Belotti segna, lotta e dopo il ko ci mette la faccia: "Non si è visto il vero Torino, stanotte non dormirò" dice il Gallo. "Verdi e Laxalt ci aiuteranno, ora sotto con la Samp" le parole del bomber granata. Nel frattempo oggi è previsto il ritorno in gruppo del difensore Nkoulou.