© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere di Torino pone in taglio alto di prima pagina la prima giornata di Moreno Longo sulla panchina del Torino, titolando: "Toro, effetto Longo. Affetto al Fila". Bisogna esserci e guardare per capire l’unicità del Toro. Che non è solo il Fila, ma è dentro il Fila. Il Toro è diverso dalle altre squadre e club, lo è per una (orgogliosa) scelta. E la gente granata rivendica questa differenza. Per questo Moreno Longo ha annunciato subito che avrebbe aperto l’allenamento alla sua gente. Longo, il Moro come lo chiamano in tanti, respira quel clima da quando era un bambino. Ne conosce le sfumature. E potrà essere, potrebbe essere, uno dei punti di forza in questa avventura.