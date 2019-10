"Toro, il dritto". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. ’amarezza è tanta. Ma in casa Toro non è tutto da buttare dopo la rocambolesca sconfitta di Parma. Anzi, da tenere c’è molto. Perché la consapevolezza comune nello spogliatoio granata è che senza la precoce espulsione di Gleison Bremer, dal Tardini sarebbe stato il Toro a tornare a casa con i tre punti: tale era stata la reazione del gruppo di Walter Mazzarri dopo lo svantaggio lampo, anche in dieci il Toro era riuscito a ribaltare prima il risultato e poi a sfiorare addirittura il 2-3. C’è amarezza e c’è consapevolezza. «Siamo più forti dello scorso anno», ha commentato al termine Cristian Ansaldi. Ed è vero.