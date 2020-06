Corriere di Torino: "Toro in ginocchio contro il razzismo"

"Toro in ginocchio contro il razzismo". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Torino in riferimento alla protesta alla quale hanno aderito alcune squadre du A: "L’omicidio di Floyd scuote la A. Lo scatto dei granata, in ginocchio al Fila: «Sempre e ovunque contro»".