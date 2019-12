© foto di Mattia Verdorale

"Toro, l’ora dei progetti". Titola così il Corriere di Torino sui granata a pagina 22: "Mazzarri è saldo, il club studia le mosse di gennaio per riaccendersi nel 2020. Una settimana di pausa è quello che serve. La beffarda sconfitta interna con la Spal è arrivata appena prima della sosta, tutto il Toro avrà quindi sette giorni per staccare la spina e pensare, per assimilare ulteriormente una lezione da imparare a memoria e capire come non commettere più gli stessi errori".