E' quasi autunno ma per Iago Falque è come se fosse già primavera. "La primavera di Iago" scrive il Corriere di Torino nella sezione sportiva. Il trequartista spagnolo è stato convocato dalla formazione Primavera di Sesia come fuoriquota e partirà alla volta di Napoli con i suoi giovani compagni. Il giocatore ha bisogno di minuti e fiducia, domani un test per capire anche le sue reali condizioni e per ritrovare la forma migliore in vista del prosieguo della stagione. Mazzarri lo aspetta.