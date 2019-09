Corriere di Torino: "Toro, movimenti 4 stelle"

Il Torino vuole tornare a rivedere le stelle e per farlo si affida a quattro...stelle. "Movimenti 4 stelle" per i granata, così il Corriere di Torino nella sua sezione sportiva. Andrea Belotti, Iago Falque, Simone Verdi, Simone Zaza. Più una quinta, Alejandro Berenguer. Walter Mazzarri ha tante opzioni per l'attacco: il tecnico può giocare con il trequartista o con il tridente. Nuovi schemi per la formazione granata, nuove tentazioni per puntare sempre più in alto.