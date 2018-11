© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambi in vista per Walter Mazzarri e il suo Torino. In vista del match contro il Cagliari Meité potrebbe passare centrale di cetrocampo. Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Torino: "Toro, per ripartire Meité va in regia contro il Cagliari".