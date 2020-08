Corriere di Torino: "Toro, positivi al Covid due giocatori"

In taglio alto sul Corriere di Torino c'è spazio anche per i granata, e il tema non potevano che essere i due contagi fatti registrare nelle ultime ore: "Toro, positivi al Covid due giocatori", titola il quotidiano. Intanto il club di Cairo prepara la rivoluzione a centrocampo: ore decisive per Karol Linetty. In arrivo anche Biglia, mentre resta in attesa Barak.