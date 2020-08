Corriere di Torino: "Toro, preso anche Vojvoda: ora il regista"

"Toro, preso anche Vojvoda: ora il regista". Questo il titolo in prima pagina che il Corriere di Torino dedica al mercato in entrata dei granata: "Il Torino fa parlare i fatti. La società granata ha messo a segno il terzo colpo in una settimana. Si tratta di Mergim Vojvoda, 25enne terzino destro dello Standard Liegi, arrivato al termine di un sorpasso pirotecnico sull’Atalanta. Terzo colpo granata in pochi giorni. Sabato prima gara amichevole contro il Novara".