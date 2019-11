© foto di Mattia Verdorale

"Toro, ritrova la testa". A pagina 17 il Corriere di Torino titola così sui granata riprendendo e analizzando le parole del presidente Urbano Cairo dopo la sconfitta per 4-0 contro la Lazio. Il Toro si avvicina al derby con la Juventus e sicuramente non lo fa nel migliore dei modi. Nel derby serviranno cuore e cervello. Ecco alcune parole del presidente riportate dal quotidiano: "Abbiamo analizzato la partita con il mister e non abbiamo visto il Toro che avevamo invece apprezzato in altre partite di campionato. La stessa squadra che sa fare prestazioni come contro l'Atalanta e Milan, non può farmi vedere una prova come questa contro la Lazio".