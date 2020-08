Corriere di Torino: "Toro, Rodriguez ci siamo. Lyanco in vetrina"

Corriere di Torino che nella sezione sportiva prova a fare il punto della situazione sul mercato della squadra di Urbano Cairo: "Rodriguez ci siamo. Lyanco in vetrina". Il Toro dovrà cambiare, tanto, senza perdere troppo tempo. Ma per plasmare una rosa adatta al calcio di Marco Giampaolo si potrà partire dalla solida base di un tridente che è già pronto in casa. Intanto dal mercato si lavora per andare a costruire una rosa più a immagine e somiglianza del nuovo allenatore: le priorità sono due terzini, un regista puro, una mezzala o magari due. Il primo tassello sembra davvero poter rispondere al nome di Ricardo Rodriguez, ormai a un passo dal Toro. Mentre Lyanco è in uscita: ci pensano il Bologna ed il Lille, ma la più accreditata è lo Sporting Lisbona.