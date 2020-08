Corriere di Torino: "Toro, scatta oggi la nuova stagione"

"Toro, scatta oggi la nuova stagione". Così in taglio basso il Corriere di Torino in edicola quest'oggi: nel primo pomeriggio presentazione ufficiale di Marco Giampaolo allo stadio Olimpico - Grande Torino. Poi via agli allenamenti: il ritiro precampionato si svolgerà a Biella. Granata tra mercato - Lyanco e Sirigu i nomi più caldi in uscita - e Filadelfia, dove verranno realizzate una sala mensa e una sala relax.