"Toro, tipi sinistri": così il Corriere di Torino sulla formazione di Walter Mazzarri. Intoccabili Izzo e Nkoulou (seppur quest’ultimo sia stato protagonista di una vicenda tanto nota quanto spiacevole a fine estate), la casella del centro-sinistra della difesa granata non ha ancora un padrone chiaro. In tre per l'eredità di Moretti: cresce Bremer, spinge Djidji. E contro il Genoa si candida anche Bonifazi.