Corriere di Torino: "Toro, un trio per Ansaldi"

© foto di Mattia Verdorale

"Toro, un trio per Ansaldi". Questo il titolo a pagina 12 che il Corriere di Torino dedica ai granata e al suo esterno ex Genoa: "Acciaccato e squalificato, l’argentino domenica non sarà a Roma. Il tecnico al lavoro sulle tre opzioni: De Silvestri, Aina e Laxalt. Cristian Ansaldi sa fare la differenza. Con giocate, gol e assist, più di quanto capita in genere a un laterale. E da averlo a non averlo le cose cambiano per il Torino di quest’anno: la banda Mazzarri ha vinto solo il 25 per cento delle partite giocate in questa Serie A senza l’argentino (una su quattro), mentre con l’argentino in campo la percentuale di vittorie sale al 39 per cento (cinque gare su tredici)".