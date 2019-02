© foto di Pierpaolo

Vittoria importante quella del Torino, che con un gol per tempo ieri s'è sbarazzato dell'Atalanta e ha rilanciato prepotentemente le proprie ambizioni europee. "Il Toro vince, si ispira all'Atletico e scopre il 'mazzarrismo'", titola così in prima pagina il Corriere di Torino, che parla di pomeriggio modello Atletico in una squadra in cui tutti difendono e tutti attaccano.