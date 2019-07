Corriere di Torino: "Toro, voglia d’Europa"

"Toro, voglia d’Europa". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Daniele Baselli e Andrea Belotti sanno bene da quanto tempo il Torino aspettava questo momento. Sanno quanta fatica e quanto lavoro c’è stato dietro. E forse fra tre giorni, quando sbucheranno dal tunnel del Moccagatta per affrontare il Debrecen, torneranno con la mente al momento in cui sono arrivati al Torino. Era l’estate del 2015 e il club granata era reduce da una splendida cavalcata in Europa League, conclusa pochi mesi prima, agli ottavi contro lo Zenit.