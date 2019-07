© foto di Mattia Verdorale

"Toro scatenato con Zaza e Belotti". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina che il Corriere di Torino dedica ai granata: "Nella seconda amichevole quindici gol al Merano. e tra 10 giorno c'è l'Europa League". Scatenato Zaza: 6 gol in un solo tempo. Quattro reti di Belotti, doppietta di Berenguer. Lo Zaza di questi giorni di ritiro è uno che vuole prendersi una rivincita dopo una prima annata che non è andata come previsto, terminata con soli 4 gol in 29 presenze. L'intesa con Belotti migliora sempre di più.