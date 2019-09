© foto di Mattia Verdorale

"Tre volte Toro. Tutti straordinari". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere di Torino sulla incredibile vittoria dei granata ieri sera a Bergamo contro l'Atalanta: "Bonifazi, Berenguer, Izzo: Atalanta battuta, granata a 6 punti. Si fa così. Il Toro di Walter Mazzarri conquista la vittoria più bella: in trasferta, battendo 3-2 l'Atalanta, terza forza del passato campionato e squadra rifatta per la Champions. Lo fa dopo la fermata in Europa League, la sconfitta contro il Wolverhampton, a testa alta, ma comunque con la possibilità che il segno, e la delusione, restassero. E invece è tre volte Toro, nel senso che energie e attenzione vengono triplicate. Gonfiando una rimonta che vale il primato in classifica".