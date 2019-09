© foto di Giulio Falciai

"Tutti i colori di Verdi". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Simone Verdi non è uno che ama le corsie preferenziali. Sa cosa vuol dire soffrire. Tutto quello che ha conquistato, lo ha ottenuto per meriti e con sacrifici, imparando anche il significato delle rinunce. E delle bocciature, anche scolastiche, «ben tre» raccontava in passato. Si sbaglia e si cresce, si cade e ci si rialza. Sempre. Ecco perché Verdi è uno da Toro.