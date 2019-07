"’Uefa dice ok: 6 mila tifosi per l’Europa". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Lavori eseguiti a tempo record. Ed esame superato: lo stadio di Alessandria ora ha 6 mila posti a sedere, come da regole Uefa. Poco più di 200 per i tifosi del Debrecen, gli altri per quelli del Toro che da ieri inseguono i rarissimi tagliandi. La squadra di Mazzarri si è allenata al Moccagatta, un test per ambiente e fondo del terreno in attesa del match contro gli ungheresi, giovedì alle 21.