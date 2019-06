Corriere di Torino: "Uefa rinvia: il Toro col fiato sospeso"

© foto di Mattia Verdorale

"Europa, il Toro col fiato sospeso". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto che il Corriere di Torino dedica alla squadra granata che potrebbe essere chiamata in causa se la Uefa decidesse di escludere il Milan dalle competizione europee. Per ora però è stato deciso di rimandare il tutto, con il Milan che dovrebbe disputare regolarmente la prossima Europa League.