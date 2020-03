Corriere di Torino, Ulivieri: "Il Torino si rialzerà"

"Il Torino si rialzerà". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Torino dedica ai granata con le parole di Renzo Ulivieri, ex allenatore intervistato dal quotidiano: "La squadra è buona: a volte basta una partita per far girare tutto al meglio e poi c’è Longo. Preparatissimo, lo stimo. Lo ricordo ai nostri corsi dell’Aiac: è molto preparato e ha grande personalità. Tutte doti necessarie per risollevare un Torino che può ancora riprendere in mano il suo destino una volta che ci saremo lasciati il coronavirus alle spalle".