Corriere di Torino: "Ultimatum a Dybala"

© foto di Mattia Verdorale

"Ultimatum a Dybala". Questo il titolo dedicato al futuro al numero dieci bianconero a pagina undici del Corriere di Torino: "Juve, oggi la Joya alla Continassa: finalmente potrà vedere Sarri. Ma per Paratici è fuori dai piani. E lo United non lo aspetta più". Oggi l'attaccante argentino dovrà far chiarezza sul su futuro: accettare l'offerta dello United o restare in bianconero".