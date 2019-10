"Un gran bel Torino spaventa il Napoli": così il Corriere di Torino in prima pagina. La formazione granata sfiora il gol prima del riposo e domina la ripresa con il Napoli. "Potevamo vincere, ma sono contento" spiega Mazzarri dopo la gara. Ancora mal di gol per la formazione di Carlo Ancelotti che non sa più segnare e nemmeno vincere.