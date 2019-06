Corriere di Torino: "Un Sirigu europeo"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva del Corriere di Torino titola: "Un Sirigu europeo". Il portiere granata ha parlato ai microfoni di RaiSport e si confessa sul futuro: "Contano i progetti ed il programma, che è chiaro: portare il Toro stabilmente nelle prime tre/quattro squadre in Italia". Poi un pizzico di delusione per la stagione appena conclusa: "Con 63 punti nelle ultime 15 stagioni si è sempre andati in Europa, a volte anche in Champions". Ma le speranze europee del Torino non sono ancora finite, resta da attendere il procedimento ai danni del Milan.