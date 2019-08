Corriere di Torino: "Una Juve senza difesa"

"Una Juve senza difesa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Torino sui bianconeri. Il mercato ha regalato grandi colpi e inevitabili sogni. Le prime amichevoli hanno acceso qualche spia sul cruscotto di Maurizio Sarri: la difesa ha preso gol in 4 partite su 4, sia con De Ligt che senza, sia con Chiellini che con Bonucci. La squadra non si muove ancora così bene per proteggere l’area.