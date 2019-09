Corriere di Torino: "Una vita da Toro"

© foto di stefano tedeschi

Lorenzo De Silvestri è ad un passo dalle cento presenze in maglia granata, così il Corriere di Torino oggi in edicola titola: "Una vita da Toro". "Il club dei centenari del Toro infatti si sta per allargare, quello composto dai giocatori che hanno collezionato almeno 100 presenze con la maglia granata, tre di questi sono attualmente a disposizione di Walter Mazzarri: Iago Falque (104), Daniele Baselli (154) e Andrea Belotti (156). Un club esclusivo che da lunedì sera potrebbe avere bisogno di un posto in più, quello da destinare a De Silvestri: sempre presente fin qui tra Europa League e campionato, l’esterno destro ha raggiunto quota 99 e nel «Monday night» con il Lecce potrebbe tagliare il traguardo delle 100 presenze", prosegue il quotidiano.