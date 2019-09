© foto di stefano tedeschi

E' arrivato proprio sul gong di fine mercato il botto del Torino, che si assicura Simone Verdi dal Napoli per 25 milioni. Ed Il Corriere di Torino titola: "Verdi, colpo record da 25 milioni". 27 anni, trequartista ed esterno offensivo, dalle 21.57 di ieri sera, sul filo della chiusura delle porte, Simone Verdi è il nuovo e più costoso acquisto della storia del Toro. Preso in prestito con obbligo di riscatto, con pagamento dilazionato in quattro anni. Dopo Diego Laxalt, è l’altro colpo promesso dal Torino di Urbano Cairo.