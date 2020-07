Corriere di Torino verso il derby: "Buffon-Sirigu, record e duello"

"Buffon-Sirigu, record e duello". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Torino in riferimento al derby della Mole: "Salvatore Sirigu non aveva ancora nove anni quando il 17enne Gigi Buffon si affacciava in Serie A (maglia Parma) inchiodando sullo 0-0 il fenomenale Milan di Fabio Capello: spavalderia, incoscienza e una serie impressionante di acrobatiche parate al cospetto dei vari Weah, Baggio e Boban. Buffon domani fa 648 partite in Serie A. Festeggia contro Sirigu, l’amico-rivale".