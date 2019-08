"Zaza-Belotti, i gemelli dell’emoticon gol". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino sui granata. Toro, che emoticon. La faccina che sorride è quella di Simone Zaza. Non è la sola, le emozioni sono contagiose. Domenica il nome dell’attaccante è apparso tre volte sul tabellone dello stadio «Grande Torino». Il primo gol si racconta in fretta: un colpo di testa vincente, un lampo che ha abbagliato e fatto scappare i primi immancabili «gufi».