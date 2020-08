Corriere di Verona: "Attacco Hellas, il grande sogno è Vlahovic"

In taglio alto sul Corriere di Verona c'è spazio per i progetti di mercato dell'Hellas Verona: "Attacco Hellas, il grande sogno è Vlahovic", si legge in apertura sul quotidiano. Tentativo per l'attaccante serbo della Fiorentina, mentre Borini si allontana: il Torino è in forcing su di lui, che è peraltro libero di accasarsi altrove, essendo in scadenza.