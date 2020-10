Corriere di Verona: "Azienda di cannabis light come sponsor: è polemica"

"Azienda di cannabis light come sponsor. Il leghista contro l'Hellas: 'Inopportuno'": così il Corriere di Verona in edicola quest'oggi. La società "Justmary" («solo maria», in una traduzione letterale dall’inglese, sponsor anche di Sampdoria e Udinese), leader nel commercio di cannabis light legale, è infatti tra gli sponsor dell’Hellas Verona. Il parlamentare leghista Vito Comencini, ex consigliere comunale e capogruppo del Carroccio ha definito quella dell’Hellas "una scelta inopportuna. Mi auguro che arrivino presto parole chiarificatrici dall’Hellas Verona". E' polemica!