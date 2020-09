Corriere di Verona: "Barak, un mastino per Juric: 'Possiamo fare grandi cose'"

"Barak, un mastino per Juric: 'Possiamo fare grandi cose'". Titola così in taglio sulla propria prima pagina il Corriere di Verona sul nuovo acquisto dell'Hellas Verona: "Il Verona ha investito 6 milioni di euro per ingaggiarlo, ottenendo il suo sì insieme a quello proprio dell’Udinese: «La trattativa è andata avanti per qualche tempo, c’era da trovare l’accordo, non è stato semplice», spiega lui, che il Friuli l’ha lasciato in pace con tifosi e compagni di squadra ma con delle frizioni con il club che si sono spente al momento del passaggio all’Hellas".