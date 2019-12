Corriere di Verona, Bessa: "Non vedo l'ora di tornare"

"E' il momento di Bessa: 'Non vedo l'ora di tornare'" scrive il Corriere di Verona in edicola oggi. Dopo essere stato un caso in estate e non aver mai giocato, per infortunio, in autunno, il trequartista può rientrare a breve. Bessa vuole riprendersi il posto dopo l'esclusione e dopo l'infortunio. Dopo Badu, un altro possibile acquisto per l'Hellas di Juric.