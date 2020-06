Corriere di Verona: "Borini e gli altri. Ora l'Hellas fa il conto degli assenti"

"Borini e gli altri. Ora l'Hellas fa il conto degli assenti" scrive il Corriere di Verona che si proietta già sulla prossima sfida in casa del Sassuolo. eri Borini si è sottoposto agli accertamenti clinici per valutare l’entità dell’infortunio ed è arrivata la buona notizia: niente lesioni. Un grande sospiro di sollievo per il giocatore e per Juric: dovrebbe partire per Reggio Emilia. Assente lo squalificato Faraoni. Da valutare le condizioni degli acciaccati Pessina e Gunter.