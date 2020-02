Corriere di Verona: "Borini e Pazzini ko. Hellas, forse è l'ora di Stepinski"

vedi letture

Focus del Corriere di Verona dedicato alle punte di Juric. "Borini e Pazzini ko. Hellas, forse è l'ora di Stepinski" scrive il quotidiano in edicola oggi. Le possibilità che Fabio Borini e Giampaolo Pazzini rientrino in tempo per la partita di lunedì con la Sampdoria sono al minimo. Il polacco è rientrato ed è in ballottaggio con Di Carmine, ma salgono le quotazioni di Salcedo.