Si presenta Fabio Borini, nuovo attaccante dell'Hellas Verona che ha già timbrato il cartellino nella sfida di domenica scorsa contro il Bologna. "L'Hellas sembra fatto per me" è il titolo scelto dal Corriere di Verona per racchiudere le parole del 'pirata' gialloblù. L’attaccante si presenta: "Ero al Bentegodi quando nacque mia figlia Stella".