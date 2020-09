Corriere di Verona: "Borja Valero, l'Hellas lancia la volata a tre"

Qualche settimana fa Borja Valero ha pronunciato il suo addio all'Inter, a mezzo social, e da quel momento si è scatenato l'interesse di diversi club (in Serie A e non solo) per il centrocampista spagnolo. Il Corriere di Verona si sofferma sul possibile affare con l'Hellas, che dovrà guardarsi però dalla concorrenza, e in prima pagina titola così: "Borja Valero, l'Hellas lancia la volata a tre".